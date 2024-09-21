Сотрудничество Дурова со следствием привело к запросам из других стран

Сотрудничество мессенджера Telegram с французскими правоохранительными органами после задержания его основателя Павла Дурова привело к увеличению запросов на предоставление информации от других стран в рамках расследований киберпреступлений, сообщает газета Figaro со ссылкой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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