Российские бойцы сбили три украинских самолета МиГ‑29

РИАМО - 22 окт. ВС России за сутки сбили три самолета МиГ-29 ВСУ в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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