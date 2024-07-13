Володин анонсировал законопроект по защите детей: Какие страны внесут в "чёрный список"?

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство русских детей для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола.
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