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Закон, порядок, государство

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Минометный расчет мотострелкового полка группировки Днепр уничтожил пункт управления дронами ВСУ на побережье Днепра

Минометный расчет мотострелкового полка группировки Днепр уничтожил пункт управления дронами ВСУ на побережье Днепра

Беглым минометным огнем блиндаж с живой силой противника был полностью уничтожен, что подтверждено разведывательным БПЛА наших войск.

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