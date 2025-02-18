Disney готовится к съемкам новых «Пиратов» с Джонни Деппом

Пока сроки официального начала производства нового фильма о пиратах не определены.фото: wikipedia.orgПродюсеры фильмов «Пираты Карибского моря» начали подготовку к съемкам новой части вместе с Джонни Деппом, который вернется к роли капитана Джека Воробья.
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