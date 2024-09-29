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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси назвал арбитра «сукиным сыном» за то, что тот не фиксировал на нем фолы в матче с «Шарлотт». Лео получил желтую за споры с судьей после игры

Накануне «Интер Майми» сыграл с «Шарлотт» (1:1) в 35-м туре американского чемпионата. Аргентинский нападающий забил гол, сравняв счет на 67-й минуте матча.

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