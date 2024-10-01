Разработчики The Veilguard прокомментировали превращение игры от многопользоват...

Разработчики The Veilguard прокомментировали превращение игры от многопользовательской в однопользовательскуюDragon Age: The Veilguard изначально начиналась как многопользовательская игра-сервис, однако такие ситуации, как провал Anthem, заставили разработчиков пересмотреть проект и превратить в однопользовательскую RPG, как и остальная часть франшизы.