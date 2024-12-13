Стоимость проезда в транспорте Подмосковья изменится с января

Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья изменится в 2025 году. С 1 января тарифы поменяют на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, со 2 января — на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.
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