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Стоимость проезда в транспорте Подмосковья изменится с января

Стоимость проезда в транспорте Подмосковья изменится с января

Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья изменится в 2025 году. С 1 января тарифы поменяют на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, со 2 января — на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.

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