Одинокая жительница Калининграда провела четыре дня без еды и воды

Известия/Алексей Майшев Одинокая женщина, работающая воспитательницей в детском садике в Калининграде, четыре дня провела в своей квартире без еды и воды из-за травмы, пока ее не спасли сотрудники местной полиции.
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