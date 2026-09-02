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Царьград

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Школа в Новой Москве: подросток напал на педагога с оружием

Школа в Новой Москве: подросток напал на педагога с оружием

В школе № 1392 имени Д. В. Рябинкина в Новой Москве произошел инцидент: подросток с особенностями здоровья попытался напасть на педагога с холодным оружием.

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