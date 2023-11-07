В России продадут автомобили должников по сверхнизким ценам. Доступны самые разные модели

В Башкирии продолжают распродавать автомобили, арестованные у должников. По информации «Общественной электронной газеты», в Башкирии выставили на продажу новую партию автомобилей, которые продадут до 27 ноября.
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