Тайны Истории

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58 лет брака и обет молчания длиной в 15 лет: Владимир Заманский и его Снежная королева

58 лет брака и обет молчания длиной в 15 лет: Владимир Заманский и его Снежная королева

Этих актёров знала и любила вся страна. Владимир Заманский стал знаменит после выхода на экраны фильма «Проверка на дорогах», а после его популярность неуклонно росла.

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