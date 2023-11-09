Про кандидатов в ЕС:Помню, лет 12 назад руководители крупнейших стран Европейского союза, вращая круглыми глазами, заговорщицки намекали мне, что поторопились создать свой союз из таких разных стран.
Уж зажог - так зажог! Дмитрий Медведев
Комментарии
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КузнецовВВ
если дискредитированный евро стоит под 100 рублей то может что-то неладное с рублем?
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16 час.
евгений Данилов
Этот поджигатель порой становится настолько глубокомысленным, что и не понимаешь - а сказать-то что хотел? И от этого смешновато - ох как пыжытся. Аж тревожно - не пёрнул бы ненароком
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13 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
А что? Он всё провильно сказал.
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11 час.
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