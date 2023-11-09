Уж зажог - так зажог! Дмитрий Медведев

если дискредитированный евро стоит под 100 рублей то может что-то неладное с рублем?

евгений Данилов

Этот поджигатель порой становится настолько глубокомысленным, что и не понимаешь - а сказать-то что хотел? И от этого смешновато - ох как пыжытся. Аж тревожно - не пёрнул бы ненароком