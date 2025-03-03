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РИА Новый день

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Диетолог рассказала, как поститься без вреда для здоровья

Диетолог рассказала, как поститься без вреда для здоровья

Сегодня у православных христиан начался Великий пост, который продлится 48 дней, до 20 апреля. В это время необходимо отказаться от всей пищи животного происхождения, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

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