Диетолог рассказала, как поститься без вреда для здоровья

Сегодня у православных христиан начался Великий пост, который продлится 48 дней, до 20 апреля. В это время необходимо отказаться от всей пищи животного происхождения, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.
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