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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Без яиц и без духовки: мягкий и ароматный цитрусовый кекс из 1 апельсина

Ингредиенты для апельсинового кекса (единица измерения — стакан): сахар — 1/2 стакана; жирный мягкий творог или жирная сметана — 1/2 стакана (можно заменить 2 яйцами или 1/2 стакана сгущённого молока); один апельсин (цедра целого апельсина + 1/2 стакана свежевыжатого сока); растопленное сливочное ….

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