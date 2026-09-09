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Аршавин, Филимонов и Ари снялись в проморолике Кубка в стиле «Кавказской пленницы»: «Неплохо очень трофей поднимать, но очень плохо его разбивать»

Перед игрой 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между майкопской « Дружбой » и красноярским « Енисеем » трофей турнира впервые прибыл в Адыгею Кубок накануне матча по республике сопровождают амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Александр Филимонов и Ари.

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