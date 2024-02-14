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Царьград

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Самара в фокусе СК, выброшенная гуманитарка и разочарование Собчак: новости к утру 14 февраля

Самара в фокусе СК, выброшенная гуманитарка и разочарование Собчак: новости к утру 14 февраля

Царьград Самара продолжает сообщать об актуальных новостях в регионе, России и мире.Непростительная «щедрость» В Донецкой народной республике началась проверка по факту обнаружения выброшенной гуманитарной помощи.

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