Самара в фокусе СК, выброшенная гуманитарка и разочарование Собчак: новости к утру 14 февраля

Царьград Самара продолжает сообщать об актуальных новостях в регионе, России и мире.Непростительная «щедрость» В Донецкой народной республике началась проверка по факту обнаружения выброшенной гуманитарной помощи.
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