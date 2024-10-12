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Царьград

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Приехал в ГИБДД – лишился авто: У владельцев отбирают честно купленные иномарки

Приехал в ГИБДД – лишился авто: У владельцев отбирают честно купленные иномарки

Купить иномарку – полдела. Главное – её не лишиться. У сотен людей в этом году отобрали честно купленные машины.

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