Тайна притяжения: почему русские красавицы выбирают гаремы в Средней Азии? Ирэн ОрлонскаяВ некоторых странах бывшего Советского Союза встречается явление, когда многие богатые люди женятся неофициально на вторых, третьих и даже четвёртых жёнах.
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