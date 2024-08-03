Тайна притяжения: почему русские красавицы выбирают гаремы в Средней Азии? Ирэн ОрлонскаяВ некоторых странах бывшего Советского Союза встречается явление, когда многие богатые люди женятся неофициально на вторых, третьих и даже четвёртых жёнах.