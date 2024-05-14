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Военное обозрение

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Пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

Пытавшегося собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ

Студент из Украины, собиравший деньги для ВСУ, отчислен из Московского государственного университета.

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Игорь Петров
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