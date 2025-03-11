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Смертельно опасно. И грандиозно: Об этой части русской операции в Судже мало говорят. А зря

Смертельно опасно. И грандиозно: Об этой части русской операции в Судже мало говорят. А зря

Стали известны детали военной операции "Труба" в районе Суджи. Военный эксперт рассказал о той части, про которую мало говорят.

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