Крайон. Путь к Силе - через принятие своей Слабости! . Крайон. Ключ к Счастью! Принимайте мир таким, какой он есть! .
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