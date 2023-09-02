Путин, ЦБ и Набиуллина...

Сотрудничество Банка России с МВФ Банк России выполняет функцию депозитария средств МВФ. В частности, в Банке России открыты два рублевых счета МВФ № 1 и № 2. Кроме того, в Банке России открыто несколько счетов депо, на которых учитываются векселя Минфина и Банка России в пользу МВФ. Данные векселя являются обеспечением обязательств Российской Федерации по внесению взносов в капитал МВФ. В настоящее время Банк России от имени Российской Федерации участвует в предоставлении МВФ финансирования в рамках кредитных соглашений, информация о которых приведена в справке, размещённой по следующей ссылке: О кредитных соглашениях с МВФ.

Сергей Вохтомин

так как наша система финансов в строена в американскую. ( Бреттон-Вудскую )цб не имеет право финансировать развитие страны длинными деньгами (Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.)и по этому вынуждены искать спонсоров на западе и в том числе мвф.и тем самым из страны выкачиваются деньги которые могли бы работать и удваиваться внутри страны. а остальное это бред либералов которых учили за тридцать лет думать в пользу запада.