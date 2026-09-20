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Газета.ру

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Мошенники начали обманывать россиян, предлагая налоговый вычет от имени ФНС

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая налоговый вычет от имени ФНС

Мошенники от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) стали предлагать россиянам получить налоговый вычет в размере до 52 тыс.

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