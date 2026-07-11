❗️🗺Эстония построит на границе с Россией военный городок на 200 военнослужащих. Объект будет размещен в Нарве - практически напротив российского Ивангорода.
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❗️🗺Эстония построит на границе с Россией военный городок на 200 военнослужащих. Объект будет размещен в Нарве - практически напротив российского Ивангорода.