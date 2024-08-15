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В России жестко ответили на планы Киева создать «зону безопасности» в Курской области

В России жестко ответили на планы Киева создать «зону безопасности» в Курской области

Депутат Колесник раскритиковал планы Киева создать особую зону в Курской области Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление Киева о планах создать в Курской области «зону безопасности».

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