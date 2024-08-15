Депутат Колесник раскритиковал планы Киева создать особую зону в Курской области Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление Киева о планах создать в Курской области «зону безопасности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии