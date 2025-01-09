Годовой пассажиропоток омского аэропорта не достиг 2 миллионов человек. За 2024 год предприятие обслужило 1,7 млн пассажиров.
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Годовой пассажиропоток омского аэропорта не достиг 2 миллионов человек. За 2024 год предприятие обслужило 1,7 млн пассажиров.