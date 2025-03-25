В Ирландии назвали Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал не менее жесткие высказывания бывшего премьер-министра Эстонии, а ныне верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас.
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