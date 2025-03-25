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В Ирландии назвали Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

В Ирландии назвали Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал не менее жесткие высказывания бывшего премьер-министра Эстонии, а ныне верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас.

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Комментарии
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Eduard
Жалкая,убогая Прибалтика которой Россияне дале свою территорию пытается Россию уничтожить? Офигенная благодарность!
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18 час.
Eduard
Её пора изолиррватт от общества как и Ляен с Анноленой,это пр,сихички!
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18 час.
Eduard
Кая,вы там свои кабеля режете специально,думаете вам кто-то верит?Завралпсь!
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18 час.
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