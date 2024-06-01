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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Урал» вылетел из элиты российского футбола — впервые за 11 лет

ФК «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, в которой выступал с сезона 2013/2014. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1.

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