«Урал» вылетел из элиты российского футбола — впервые за 11 лет

ФК «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, в которой выступал с сезона 2013/2014. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1.