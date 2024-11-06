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Счетчик геймера: какие игры стали хитами у российских пользователей

Счетчик геймера: какие игры стали хитами у российских пользователей

Российские маркетплейсы проанализировали статистику продаж видеоигр. По итогам девяти месяцев 2024 года в России сформировался тренд на покупку проверенных временем хитов, таких как Grand Theft Auto V и EA Sports Football Club (серии, ранее известной как FIFA).

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