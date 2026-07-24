Балет "Ромео и Джульетта" с тихоокеанских берегов покажут в Петербурге

В августе Мариинский театр традиционно принимает в гостях балетную труппу Приморской сцены. Для петербуржцев это возможность своими глазами увидеть спектакли театра (12+), удаленного от Северной столицы на семь часовых поясов, а для владивостокских артистов – показать новое и лучшее из своего репертуара.