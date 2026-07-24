Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

Балет "Ромео и Джульетта" с тихоокеанских берегов покажут в Петербурге

Балет "Ромео и Джульетта" с тихоокеанских берегов покажут в Петербурге

В августе Мариинский театр традиционно принимает в гостях балетную труппу Приморской сцены. Для петербуржцев это возможность своими глазами увидеть спектакли театра (12+), удаленного от Северной столицы на семь часовых поясов, а для владивостокских артистов – показать новое и лучшее из своего репертуара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии