Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 955 подписчиков

Олимпийская чемпионка Роднина о смене гражданства Касаткиной на австралийское

Олимпийская чемпионка Роднина о смене гражданства Касаткиной на австралийское

Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства с российского на австралийское, назвав это нормальной практикой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Гоните эту старуху из ГД в Америку🤮Старая ГНИДА💩💩💩
Ответить
21 час.
наверх