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Член команды Бивола опроверг слова Хирна о декабрьском бое: «Пока нет ни даты, ни соперника»

«Пока нет ни конкретной даты, ни конкретного соперника. Эдди Хирн говорил про декабрь. Но у него вообще изначально октябрь-ноябрь, а сейчас декабрь.

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