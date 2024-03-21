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Пленный грузинский наемник рассказал о легионе иностранцев ВСУ

Пленный грузинский наемник рассказал о легионе иностранцев ВСУ

В состав «Грузинского национального легиона», который воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля и других стран, рассказал 21 марта пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели.

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