Два британских самолета-разведчика подлетели к границам России

Полеты британских разведчиков у российских границ Два самолета-разведчика Военно-воздушных сил Великобритании — Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 — совершили полеты вблизи границ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.
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