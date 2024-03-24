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Спички - не игрушка

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Что сказали Путину по госнацполитике и кадровым вопросам

Что сказали Путину по госнацполитике и кадровым вопросам

Центральные СМИ не в полной мере информируют о проблемных вопросах 19 марта Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с лидерами парламентских фракций в Госдуме.

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