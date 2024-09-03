Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Последний шанс убедить Байдена развязать Киеву руки»: The Economist о поездке Зеленского в Штаты

«Последний шанс убедить Байдена развязать Киеву руки»: The Economist о поездке Зеленского в Штаты

The Economist утверждает, что совсем скоро Владимиру Зеленскому представится последний шанс убедить уходящую администрацию Байдена снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов в глубину России.

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