Лондон заявляет свои права на Гренландию?

Настоящий цирковой номер устроили западные страны вокруг Гренландии. Не успел президент США Дональд Трамп заявить об американских правах на датский остров, как тут же с другой стороны подключилась Великобритания.
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