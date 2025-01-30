БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лондон заявляет свои права на Гренландию?

Лондон заявляет свои права на Гренландию?

Настоящий цирковой номер устроили западные страны вокруг Гренландии. Не успел президент США Дональд Трамп заявить об американских правах на датский остров, как тут же с другой стороны подключилась Великобритания.

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