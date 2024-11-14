Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В политикуме США по итогам выборов президента страны сложилась уникальная ситуация: представители элиты разного уровня выстроились в стройный ряд, чтобы угодить Трампу и даже готовы кардинально менять свои прежние взгляды о поддержке Украины.
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