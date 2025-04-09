Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Антонов
    Куда их выдворят, в Москву? А родственников "наших" бандитов отправят в Грозный?В Чечне показали ...
  • vagas Karlito
    Правильное решение! Иначе беспредел не остановить! Вот бы    у нас  такие методы  внедрить! Тогда бы  все задумались ...В Чечне показали ...
  • Лариса Шемисова
    А он не спортсмен, он работает и работа разная бывает, всё для зрителя, ему требуется хлеб и зрелища, где работать -в...Николай Платошкин...

Пенсионерам назвали способ получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»

Пенсионерам назвали способ получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»

Российские пенсионеры не обязаны регистрироваться на «Госуслугах». Заявление о прибавке к пенсии можно подавать в бумажном виде, следует из определения судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам, которое приводит РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх