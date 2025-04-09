Пенсионерам назвали способ получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»

Российские пенсионеры не обязаны регистрироваться на «Госуслугах». Заявление о прибавке к пенсии можно подавать в бумажном виде, следует из определения судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам, которое приводит РИА Новости.
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