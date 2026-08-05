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Более тысячи АЗС снова работают: Кондратьев доложил Цивилеву о ситуации с топливом

Более тысячи АЗС снова работают: Кондратьев доложил Цивилеву о ситуации с топливом

Ситуация с топливом на Кубани стабилизировалась: число неработающих АЗС сократилось Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил министру энергетики России Сергею Цивилеву о нормализации ситуации с обеспечением региона топливом.

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