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Царьград

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Вдова Табакова Марина Зудина отказалась от слов про СВО после комментария журналиста

Вдова Табакова Марина Зудина отказалась от слов про СВО после комментария журналиста

Актриса заявила, будто никогда ничего не озвучивала против СВО и политика ей неинтересна.Журналист Вадим Манукян рассказал, как ему удалось спровоцировать народную артистку России Марину Зудину на отказ от её прежней антивоенной позиции.

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