Вдова Табакова Марина Зудина отказалась от слов про СВО после комментария журналиста

Актриса заявила, будто никогда ничего не озвучивала против СВО и политика ей неинтересна.Журналист Вадим Манукян рассказал, как ему удалось спровоцировать народную артистку России Марину Зудину на отказ от её прежней антивоенной позиции.
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