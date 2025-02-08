Сверхмассивная чёрная дыра в Большом Магеллановом Облаке выбрасывает звёзды со скоростью 1000 км/с

Астрономы сделали неожиданное открытие, изучая гиперскоростные звёзды в нашей галактике. Оказалось, что значительная часть этих необычных объектов прибыла в Млечный Путь из соседней карликовой галактики — Большого Магелланова Облака (БМО).
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