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Как быстро и эффективно устранить любой засор без сантехника и вантуза: о них даже не вспоминаю – просто разрезаю пластиковую бутылку

Как быстро и эффективно устранить любой засор без сантехника и вантуза: о них даже не вспоминаю – просто разрезаю пластиковую бутылку

Как быстро и эффективно устранить любой засор без сантехника и вантуза: о них даже не вспоминаю – просто разрезаю пластиковую бутылку Ольга БезродняяС засорами в сантехнике можно легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.

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