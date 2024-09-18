Как быстро и эффективно устранить любой засор без сантехника и вантуза: о них даже не вспоминаю – просто разрезаю пластиковую бутылку Ольга БезродняяС засорами в сантехнике можно легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.