Мужчина нашел способ хитро отомстить своему коту за ранние подъемы

Каждое утро Николас просыпался в 4 утра от настойчивого мяуканья. Но однажды хозяин решил поменять правила игры — и реакция кота оказалась неожиданной, а само видео набрало всего за сутки 8 миллионов просмотров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии