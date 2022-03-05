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Гимнастка Латынина высказалась о решении FIG отстранить российских спортсменок

Гимнастка Латынина высказалась о решении FIG отстранить российских спортсменок

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала новость о том, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований, передает Metaratings.

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