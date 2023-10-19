SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет

Актер Сергей Гладков ушел из жизни на 61-м году жизни. Об этом сообщил паблик Shot. Широкую популярность Гладков получил после съемок в юмористическом скетче «Деревня дураков», где играл одного из персонажей.
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