Президент Венесуэлы обвинил США в невыполнении договорённостей по отмене санкций

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión заявил, что Соединённые Штаты Америки не выполняют договоров по отмене ограничительных мер против Венесуэлы и угрожают не продлевать генеральную лицензию, которая ослабляет санкционное давление на нефтегазовый сектор страны.