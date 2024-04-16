Президент Венесуэлы обвинил США в невыполнении договорённостей по отмене санкций

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión заявил, что Соединённые Штаты Америки не выполняют договоров по отмене ограничительных мер против Венесуэлы и угрожают не продлевать генеральную лицензию, которая ослабляет санкционное давление на нефтегазовый сектор страны.
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