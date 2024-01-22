Российские крейсер и фрегат ТОФ отработали экстренное приготовление к бою

Экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышли из Владивостока в море, отработали экстренное приготовление к бою и совершили переход в район, предназначенный для тренировок.
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