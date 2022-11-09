Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    "Сумасшедшие" деньги идут на выплаты,вот только доживают до ни не все,а кто доживает может безмерно хохотать о своём ...Разом 25 000 рубл...
  • Teodor
    Читаю эту статью  и думаю неужели у "людей", протирающих штаны  депутатских кресел, занимающие места в правительстве,...Партию спецснаряж...
  • Meerflieger
    "...И часто бывает так, что задачки, которые ребенок щелкает как орешки, взрослые не могут решить часами. Давайте про...Любой школьник бу...

Первые новобранцы осеннего призыва отправились на срочную службу из Уссурийска

Первые новобранцы осеннего призыва отправились на срочную службу из Уссурийска

В Уссурийске отправили в армию первых новобранцев осенней призывной кампании. В торжественной обстановке на срочную службу проводили 22 парня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх